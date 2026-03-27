Beyşehir’de 125 üreticiye nohut tohumu dağıtıldı

Beyşehir’de tarımsal üretimi artırmak ve atıl arazileri yeniden ekonomiye kazandırmak amacıyla hayata geçirilen “Çiftçi Dostu Nohut” Projesi kapsamında 125 üreticiye toplam 33 bin kilogram nohut tohumu dağıtıldı.
Beyşehir'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Programı kapsamında, 2026 yılı için hazırlanan "Çiftçi Dostu Nohut” Projesi hayata geçirildi.
125 üreticiye nohut tohumu dağıtıldı
Proje çerçevesinde Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede faaliyet gösteren 125 üreticiye toplam 33 bin kilogram nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.
Tarımsal destekler devam edecek
Yetkililer, projenin hem üretim alanlarını genişletmeyi hem de bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçladığını belirterek, tarımsal desteklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti. (Cumali Özer)
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”