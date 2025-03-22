DOSD Meram ailesi DOSD’luk iftarında buluştu

Konya’nın Meram ilçesinde düzenlenen iftar programında down sendromlu bireyler ve aileleri bir araya geldi. 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü’nde gerçekleştirilen iftar programı özel çocuklar için renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Programdaki konuşmasında DOSD Meram’dan övgüyle söz eden Konya Valisi İbrahim Akın, Başkan Mustafa Kavuş ile projenin paydaşlarına teşekkür etti.

Down Sendromlu bireyler ve aileleri, Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ın aile iftarında bir araya geldi. Avrupa Futsal Şampiyonası'na Konya'da hazırlanan milli takım oyuncuları da programın özel konukları oldu.

PROGRAM ETKİNLİKLER VE GÖSTERİLERLE RENKLENDİ

Konya Valisi İbrahim Akın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, merkezde eğitim gören çocukları ve ailelerini 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde gerçekleştirilen iftar programında yalnız bırakmadılar. Avrupa Futsal Şampiyonası'na Konya'da hazırlanan milli takım oyuncuları da programın özel konukları oldu. İftar programı, keyifli oyunlar, Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve illüzyon gösterileriyle başladı.

BAŞKAN MUNLAFALIOĞLU; "EVLATLARIMIZI EN GÜZEL ŞEKİLDE GELECEĞE HAZIRLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İftar programında ilk olarak konuşan DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, merkezin kısa sürede büyük bir başarıya imza attığını vurgulayarak, "Merkezimiz sadece eğitim ve spor alanında bir merkez değil, aynı zamanda Down sendromlu bireylerimizin kendilerini değerli hissettikleri, topluma katıldıkları, özgürce gülüp oynadıkları bir yuva oldu. Bu alandaki katkılarımızı artırarak, çocuklarımızı en güzel şekilde hayata hazırlamaya devam edeceğiz.” dedi.

BAŞKAN KAVUŞ; "BİR ANNE BABA GİBİ ÇOCUKLARIMIZI ÖZENLE YETİŞTİRİYORUZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konuşmasında ailelere yönelik güçlü destek mesajları verdi. "Bir anne baba evladını nasıl özenle yetiştiriyorsa, biz de aynı özenle hareket ediyor, onlara destek veriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yüze yakın öğrencimiz 8 ayrı sınıfta eğitim almakta. Konya'da yaşayan down sendromlu bireylerimize meslek kazandırma adına da yeni eğitim sınıflarımız açıldı. Bu başarıda katkı sağlayan hocalarımızdan bağışçılarımıza, paydaşlarımızdan ailelerimize kadar herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

REKTÖR PROF. DR. ZORLU; "MERAM'IN DA ARTIK SICAK VE SAMİMİ BİR DOSD'U VAR”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversite olarak Konya'daki çeşitli özel eğitim projelerine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını belirterek, "Karatay'da Alzheimer Merkezi, Selçuklu'da otistik çocuklara yönelik eğitim veren merkezimiz var. Meram'da ise DOSD Meram'la birlikte down sendromlu bireylerimize yönelik bu güzel hizmeti vermekten büyük onur duyuyoruz. Hocalarımız bilgi ve birikimlerini burada evlatlarımıza aktarıyorlar. Böylece bilgi sadece sınıflarda kitaplarda kalmıyor, sahada muhataplarına öğretiliyor.” şeklinde konuştu.

KONYA MİLLETVEKİLİ AKYÜREK'TEN BAŞKAN KAVUŞ'A TEŞEKKÜR

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a tüm hizmetleri ve özellikle de Down Sendromlu bireylerin ve ailelerinin hayatlarına dokunan DOSD Meram'ı hayata geçirmesinden dolayı teşekkür ederek, "Eskiden belediyecilik hizmetleri genellikle yol, su ve kanalizasyonla sınırlıydı. Ancak şu anda Konya'daki belediyelerimiz, halkın her ihtiyacına koşarak, insanlarımızın hayatlarını kolaylaştıran hizmetler sunuyorlar. Bu merkezde bunlardan biri oldu. Çok değerli hizmetler üretti.” değerlendirmesinde bulundu.

KONYA VALİSİ AKIN'DAN DOSD MERAM'A VE MERAM BELEDİYESİNE ÖVGÜ

Konya Valisi İbrahim Akın ise, DOSD Meram'ın down sendromlu bireylere sunduğu eğitim ve hizmetleri takdir ederek, "Göreve başlar başlamaz ilk ziyaret ettiğim yerlerden biri bu merkez oldu. Burada çocuklarımıza verilen eğitimin, onlara sağlanan yaşam desteğinin ne kadar önemli olduğunu yakından gördüm. Bu hizmetlerin mimarı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a, diğer paydaşlara ve yetkililere şükranlarımı sunuyorum. Bu çocuklarımız bizim evlatlarımız ve hepimizin sorumluluğu altındadır. Başarılı olmaları için gerekli imkanları sunmamız gerekiyor. İşte Meram Belediyesi öncülüğünde kurumlarımız bu imkanı sunarak güzel bir hizmet ortaya koydular.” dedi.

MİLLİ TAKIM İFTAR YEMEĞİNİN ONUR KONUĞU OLDU

Programa misafir olarak katılan ve Avrupa Futsal Şampiyonası'na Konya'da hazırlanan Down Sendromlu Milli Takım sporcuları da büyük alkış aldı. Sporcular, hayata katılımda gösterdikleri azim ve başarılarıyla tüm katılımcılardan övgü aldı. İftar sonrasında yemek duasını da Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yaptı. Vali Akın, 800 metre ve 1500 metre branşlarında Konya Şampiyonu olan DOSD Meram Spor Kulübü Sporcusu Muhammed Eren Uysal'a Konyaspor forması hediye etti. iftar yemeği çekilen aile fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: Bülten