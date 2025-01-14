Eski Konya Milletvekilinin oğlu “Cumhurbaşkanına hakaret’’ suçundan tutuklandı
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AK Parti kurucularından ve eski Konya milletvekillerinden Abdüllatif Şener’in oğlu Şamil Şener, “Cumhurbaşkanına hakaret’’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdüllatif Şener’in diğer oğlu Bedirhan Şener de anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürmüş ve çıktığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şener'in oğlu gözaltının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ARACIN CAMINI AÇIP HAKARET ETTİ" İDDİASI
Şamil Şener'in Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret ettiği iddia edilmişti.
DİĞER OĞLU DA ANNEANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına almış ve Şener, çıktığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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