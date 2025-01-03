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Eski Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen AK Parti Konya il Başkanı oldu

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Eski Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen AK Parti Konya il Başkanı oldu

Konya'da ilçe kongrelerini tamamlayan AK Parti, il kongresi için hazırlıklarını tamamlamak üzere… 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın yürüttüğü görevin kime devredileceği merak ediliyordu. O isim artık belli oldu.

Konya AK Parti teşkilatında Özgökçen dönemi!

Eski Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Konya AK Parti teşkilatında başkan adayı olarak belirlenen 3 isimden biriydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşen başkan adayları; Fatih Özgökçen, Fahrettin Kulu ve Mustafa Ak olurken, 3 isim arasından belirlenen isim Fatih Özgökçen oldu.

Fatih Özgökçen, Ak Parti'den aday adayı

Fatih Özgökçen kimdir?

Fatih Özgökçen, 1977 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. ilkokul; ortaokul ve lise eğitimlerini Konya'da tamamlamıştır. Üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Özgökçen, burada Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Yüksek lisansını da Selçuk Üniversitesi Hukuk Ana Bilim dalında almıştır. 2003 yılından günümüze serbest avukatlık yapan Fatih Özgökçen, Konya'nın önde gelen avukatları arasındadır. 2021 Haziran'da Konyaspor'un yeni Başkanı olarak göreve gelmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi

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