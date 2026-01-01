Konya’da bugün vefat edenler 01 Ocak 2026

|
Adı Soyadı
Doğum Yeri
Mezarlık
HAYRİYE ARSLAN
MENGEN
HOCACİHAN MEZARLIĞI
SEBAHADDİN ERDURAN
ODUNCU
ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
YUSUF BÜYÜKARMUTCU
BORUKTOLU
ULUIRMAK MEZARLIĞI
AYŞE KÖK
ÇUKURÇİMEN
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
HÜSEYİN ŞAHİN
ACIRLI
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
MÜŞERREF ARSLAN
KARAKAYA
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
MEZİYYE RAHAT
KONYA
ÜÇLER MEZARLIĞI
SALİHA ÖZBAYGIN
KONYA
ÜÇLER MEZARLIĞI
MEHMET DAĞ
BAĞRIKURT
ARAPLAR MEZARLIĞI
BEBEK KARADUMAN
ARAPLAR MEZARLIĞI
ŞÜKRİYE KOÇAŞ
KONYA
ULUIRMAK MEZARLIĞI
MUSTAFA YILDIRIM
AĞRIS
HOCACİHAN MEZARLIĞI
BEBEK ÖZAYDIN
ARAPLAR MEZARLIĞI
MEHMET KONDAKCI
BADEMLİ
ÜÇLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi