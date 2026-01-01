GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 01 Ocak 2026

Konya’da bugün vefat edenler 01 Ocak 2026
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 01 Ocak 2026 Perşembe günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

HAYRİYE ARSLAN

MENGEN
01-08-1950

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SEBAHADDİN ERDURAN

ODUNCU
15-08-1961

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

YUSUF BÜYÜKARMUTCU

BORUKTOLU
01-01-1947

ULUIRMAK MEZARLIĞI

AYŞE KÖK

ÇUKURÇİMEN
20-10-1938

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HÜSEYİN ŞAHİN

ACIRLI
01-01-1960

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MÜŞERREF ARSLAN

KARAKAYA
30-12-1955

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

MEZİYYE RAHAT

KONYA
01-01-1927

ÜÇLER MEZARLIĞI

SALİHA ÖZBAYGIN

KONYA
15-09-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET DAĞ

BAĞRIKURT
23-03-1944

ARAPLAR MEZARLIĞI

BEBEK KARADUMAN


31-12-2025

ARAPLAR MEZARLIĞI

ŞÜKRİYE KOÇAŞ

KONYA
05-05-1929

ULUIRMAK MEZARLIĞI

MUSTAFA YILDIRIM

AĞRIS
01-07-1940

HOCACİHAN MEZARLIĞI

BEBEK ÖZAYDIN


01-01-2026

ARAPLAR MEZARLIĞI

MEHMET KONDAKCI

BADEMLİ
15-04-1953

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

