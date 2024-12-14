Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası hazırlıkları eğitimlerle sürüyor

"Şehrimiz İmzamız” projesi kapsamında düzenlenecek olan Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda öğretmenlere yönelik "Geleneksel Çocuk Oyunları Kursu” gerçekleştirildi.
Eğitimlerde, öğretmenlere geleneksel oyunlardan "mendil kapmaca, seksek, yağ satarım, kaleli yakantop, tombik, yüzük saklama, ip atlama, çelik çomak ve istop” gibi oyunlar teorik ve uygulamalı olarak öğretildi. Oyunların kurallarında birlik sağlanması ve turnuvanın düzen içinde yürütülmesi amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitimlerde öğretmenler, hem bilgi edinme hem de eğlenme fırsatı buldu.
Turnuvanın ilk aşaması olan ilçe turnuvaları 6 Ocak - 28 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bölge turnuvaları ise 7 Nisan - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuva mayıs ayında il finaliyle sona erecek.
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