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Girişimci ve ınfluencer Hakkı Alkan Konya’da üniversiteli gençlerle buluştu

Selman Kaya
Muhabir
Girişimci ve ınfluencer Hakkı Alkan Konya’da üniversiteli gençlerle buluştu
Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Mesele Gençlik” programları kapsamında Türkiye’nin en önemli teknoloji platformlarından ShiftDelete.Net’in kurucusu Hakkı Alkan, Konya’da üniversite öğrencileriyle buluştu. Sevilen sunucu Cansu Canan Özgen’in moderatörlüğünü yaptığı programda Alkan gençlere ilham verecek deneyimlerini paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet yürüten Gençlik Meclisi, "Mesele Gençlik” programları kapsamında gençlere ilham verecek etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 

Büyükşehir Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Mesele Gençlik” programları kapsamında Türkiye'nin en önemli teknoloji platformlarından ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan, Konya'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde "Dijital Çağın Fırsatları” temasıyla gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü sunucu Cansu Canan Özgen'in yaptığı programda konuşan Alkan, kariyer yolculuğundan bahsederek gençlerle ilham verecek deneyimlerini paylaştı. 

"KONYA BİLİM MERKEZİ'NDEKİ ÇALIŞMALARI ÇOK BEĞENDİM”

Alkan, Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etme fırsatı olduğunu, burada yürütülen çalışmaları çok beğendiğini belirterek,

"Bilim Merkezi'nde çok duygulandım. 3 yaşından tut, 4-5 yaşındaki arkadaşlar gelmiş, devreleri bir araya getiriyor, kod yazmayı öğreniyorlar. Ben kendimi düşündüm. Benim bilgisayarla olan ilk aşkım ne zaman başladı. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde lisedeyken koskoca ilçede bir devlet kurumunda bir tane bilgisayar vardı. ‘Bu cihaza biraz daha yakından bakabilir miyim' dedim. ‘Yok dediler, bozarsınız, camın dışından bakın' dediler. Biz de böyle camın dışından bakıyorduk” ifadelerini kullandı.

Programa yoğun ilgi gösteren üniversiteli gençler de, Alkan ile bire bir tanışma ve onun bilgi birikiminden faydalanma fırsatına sahip oldu.

(Selman Kaya)

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