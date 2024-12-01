Hamas Siyasi Büro Üyesi Üsame Hamdan KONTV’ye konuştu

19. Ufuk Turu etkinlikleri çerçevesinde Konya'da bulunan Hamas Siyasi Büro Üyesi Üsame Hamdan Gazze'deki son durumu Kontv'ye değerlendirdi.

'Yenilmez' denilen İsrail ordusu algısının 7 Ekim Aksa Tufanı harekatı ile yerle bir olduğunu hatırlatan Hamas Siyasi Büro Üyesi Üsame Hamdan mücadelelerinde geri adım atmadıklarını söyledi.

7 Ekim Aksa Tufanı Harekatının bir Hamas çıkışı olduğunu kaydeden Hamdan bu çıkışın başarıya ulaşacağından şüphe etmediklerini bildirdi.

Hamas'ın yenilideri kim?

Hamdan; Haniye ve Sinvar'dan sonra bir lider tayininin olmamasının sebebi yönündeki soruya şu şekilde cevap verdi. "Bir sistem kurduk. Sistem sorunsuz işliyor. İsrail saldırılarına maruz kalmaması için bir lider ataması yapmadık. Hamas'ın bir lider sorunu yok. Her şey bir disiplin içerisinde yürüyor. Destekçilerimiz kaygılanmasın. Biz ne yaptığımızı biliyoruz”

Türkiye neden çok önemli?

Müslüman ülkelerden daha fazla destek beklediklerini ifade eden Hamdan; " Kudüs Müslümanların ilk kıblesi. Hepimizin kutsalı. Arap dünyasından birinci derece destek bekliyoruz. Çünkü en yakın komşularımız Arap devletler. Tüm Müslüman devletlerden de destek bekliyoruz.” dedi.

Türkiye'den beklentilerinin çok daha farklı olduğunun altını çizen Hamdan bunun sebebini şöyle açıkladı: " Türkiye'den üç nedenden dolayı farklı beklenti içerisindeyiz. Birincisi bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye ve gerçekten stratejik bir konuma sahip. İkincisi Filistin'in önceki hamisi Türkiye… 4 asır boyunca bu toprakların sahibi Türkiye olmuştur. Üçüncüsü ise Türkiye hem iktidar hem de halk tarafından Filistin ve Gazze'nin yanında. Yani Filistin konusunda Türkiye'de devlet ile millet arasında görüş farkı yok. Maalesef diğer birçok islam ülkesinde durum böyle değil”. Hamdan bugüne kadarki tüm desteklerinden dolayı Türkiye devleti ve milletine teşekkür etti.

Hamas zaferden emin!

Hamas'ın kendisini uzun bir mücadeleye hazırladığını söyleyen Hamdan, zaferin er geç kendilerinin olacağını kaydetti.

Türkiye ve İslam coğrafyasında yapılan her türlü eylem ve boykotun önemine değinen Hamdan, "Eylemler bize cesaret verirken İsrail kamuoyu ve onları destekleyen diğer ülke halklarını rahatsız ediyor. Halkın ve STK'ların tepkisi her zaman değerlidir. İsrail'in yalnızlaştırmasını sağlıyor.”dedi.

(Selman Kaya)