Hasan Kılca: Yatırımlarımızın büyük başarılara zemin olması mutluluk kaynağımızdır

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile birlikte Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bilim ve Sanat Merkezi'ni (BİLSEM) ziyaret etti. Ziyarette, merkezin yürüttüğü çalışmalar ve öğrencilerin projeleri hakkında bilgiler alındı. Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi'nin eğitime yönelik projelerle fark yaratmaya devam edeceğini söyleyerek; "Yatırımlarımızın büyük başarılara zemin olması en büyük mutluluk kaynağımız” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ziyaret kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek, merkezde yürütülen eğitim faaliyetlerini inceledi.

MERKEZDE KISA ZAMANDA ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE EDİLDİ

Öğrencilerin bilim ve sanat alanındaki yeteneklerini geliştiren BİLSEM'in önemine dikkat çeken Hasan Kılca; Karatay Bilim ve Sanat Merkezi'nin bölgedeki eğitim kalitesine katkı sağladığını ve öğrencilere yeni fırsatlar sunduğunu söyledi.

Kılca, "Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte BİLSEM'i ziyaret ettik. Bilim ve sanat alanında yetenekli öğrencilerimizi daha iyi bir geleceğe hazırlamak için bu merkezi ilçemize kazandırdık. Karatay Belediyesi olarak eğitime yapılan yatırımların en değerli yatırım olduğunun bilincindeyiz. BİLSEM, bu vizyonumuzun somut bir örneğidir. Bugün de burada, öğrencilerimizin azim ve başarılarını görmek bizleri son derece mutlu etti. BİLSEM, geleceğin bilim insanlarını ve sanatçılarını yetiştiren önemli bir eğitim yuvası. Kısa zamanda bilim, sanat ve teknoloji alanında önemli başarılar gösteren eğitimcilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yatırımlarımızın nice güzel başarılara zemin olması en büyük mutluluk kaynağımız. Bizler eğitim alanında her zaman evlatlarımızın yanınızdayız ve destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

BİLSEM KARATAY İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ise yaptığı açıklamada BİLSEM'in Karatay için önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek şunları söyledi; "Bilim ve sanat alanında özel yetenekli öğrencilerimizin eğitim aldığı bu merkez, geleceğimiz için çok önemli bir değer. Karatay Belediyesi'nin eğitime yaptığı bu anlamlı yatırım, çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarma ve geliştirme noktasında büyük bir fırsat sunuyor. Eğitim camiası olarak yerel yönetimlerin desteğini her zaman yanımızda hissetmek, bizleri daha iyi işler yapmaya teşvik ediyor. Buradaki tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.”