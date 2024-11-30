Jandarmadan öğrencilere yönelik siber güvenlik konulu eğitim

Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kulu ilçesinde öğrencilere yönelik siber güvenlik eğitimi düzenlendi.
Eğitim programı ile gençlerin internet ve teknoloji kullanımında karşılaşabilecekleri tehditlere karşı bilinçlendirilmesi amaçlandı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tavşançalı Atatürk Ortaokulunda verilen eğitimde, öğrencilere siber güvenlik temelleri, kişisel veri koruma, güvenli internet kullanımı ve sosyal medya güvenliği gibi konular detaylı bir şekilde aktarıldı.
Eğitim sürecinde öğrenciler, siber dünyada karşılaşabilecekleri potansiyel olumsuzluklar hakkında bilgilendirilirken, aynı zamanda bu olumsuz durumlara karşı nasıl önlemler alabilecekleri konusunda pratik bilgiler edindiler.
Düzenlenen eğitimin sonunda öğrenciler ayrıca merak ettikleri konular hakkında sorular sorma fırsatı buldu.
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