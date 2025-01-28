Karatay’da kültür ve sanat şöleni! “Nefesten nağmeler’’ programı büyük ilgi gördü

Karatay Belediyesi’nin kültür ve sanat programları, vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına değer katmaya devam ederken, “Nefesten Nağmeler” dinletisi ve sergi etkinliği Karataylılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Karatay Belediyesi, kültür ve sanat programlarıyla vatandaşların gönlüne dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen "Nefesten Nağmeler” dinletisi ve sergi etkinliği, Karataylılardan büyük beğeni aldı.

KURSİYERLER BAŞARISIYLA GÖZ DOLDURDU

Etkinlikte Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan eserler sanatseverlerle buluştu. Ebru, Hüsn-i Hat, Karakalem ve Resim gibi farklı sanat dallarında özenle hazırlanan eserler, büyük beğeni topladı.

Gençlik Merkezi öğrencileri, seçkin eserlerden ve ilahilerden oluşan performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Her bir eser, dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Sanatseverlerden tam not alan program, öğrencilerin aldıkları sanat eğitimlerinin başarısını gözler önüne serdi.

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa, Karatay Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Özöğür, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciğer, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KARATAY BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT PROGRAMLARIYLA ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEK

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi kursiyerlerinin eserlerinden ve dinletisinden övgüyle bahseden Karatay Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Özöğür; Karatay Belediyesi'nin, sanatı ve gençleri destekleyen projeleriyle örnek olmaya devam edeceğini kaydetti.

Özöğür şunları söyledi; "Karatay Belediyesi olarak 11 ayrı branşta, 2024 yılı içerisinde 3 bin 200 öğrencinin eğitim aldığı Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi öğrencilerinin etkinliğinde bir araya geldik. Kursiyerlerimiz görsel sanatlarda çok güzel eserler ortaya çıkarmış. Hattatlarımız, görsel sanatların üstatları bizlere o kadar güzel eserler bırakmış ki, kursiyerlerimiz de üstatlarımızı örnek alarak eserlerini geleceğe taşıyacak. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Yerel yönetimler, gençlerimizi sanat ve kültürle buluşturmak, onların hayal dünyalarını genişletmek ve keşfetmelerine fırsat sunmak için büyük destek veriyor. Bu güzel çalışmaların ortaya çıkmasında emeği geçen her bir kursiyere teşekkür ediyorum. Belediyemiz bünyesinde bu çalışmaların yapılması için gayret gösteren Karatay Belediye Başkanımıza da özellikle teşekkür ediyorum.”