Karatay’da okullar 1 gün tatil edildi

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Mart Perşembe günü tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Konya'da sabah etkisini gösteren kar yağışı devam ederken, bazı ilçelerde de eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Merkez Karatay ilçesinde belirli mahallelerdeki kar tatili haberinin ardından Karatay Kaymakamlığı son dakika açıklamasında bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Karatay ilçesinde merkez ve kırsal tüm mahallelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Mart Perşembe günü tüm okul ve kurumlarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
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