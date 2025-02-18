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KOMEK ve ASEM’de yeni dönem heyecanı: 69.375 kursiyerle eğitim başladı

Sibel Elmas
Muhabir
KOMEK ve ASEM’de yeni dönem heyecanı: 69.375 kursiyerle eğitim başladı
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri, 69.375 kursiyerle yeni döneme yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Her yaştan insanımızın meslek edinmesine, sanatsal ve sosyal becerilerini artırmasına destek olmaya devam ediyoruz. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyor, yeni eğitim sürecinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'nde (ASEM) yeni dönem heyecanı yaşanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK'in mesleki ve kişisel gelişim alanında Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarından biri olduğunu ifade ederek, KOMEK ve ASEM'lerin yeni dönemde de büyük teveccüh görmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

BAŞKAN ALTAY YENİ DÖNEMİN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ

Eğitimden spora, sanattan teknolojik gelişimlere kadar geniş bir yelpazede sundukları kursların, Konya'nın geleceğine değer katmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, "Bu dönem 69.375 kursiyerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle KOMEK'te kendilerini geliştirme imkânı bulacak. Hemşehrilerimizin kurslarımıza gösterdiği yoğun ilgi, bizleri daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. Her yaştan insanımızın meslek edinmesine, sanatsal ve sosyal becerilerini artırmasına destek olmaya devam ediyoruz. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyor, yeni eğitim sürecinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

KUZEM İLE EĞİTİMDE SINIRLAR ORTADAN KALKIYOR

Yalnızca Konya ile sınırlı kalmayan KOMEK, birçok ülkeden uzaktan kayıtlar alarak uluslararası alanda da eğitim hizmeti sunmaya devam ediyor. KOMEK'in uzaktan eğitim platformu KUZEM, bu dönem aktif 5.533, toplam 6.581 kişiye hizmet vererek eğitimde sınırları ortadan kaldırıyor.

KUZEM, kayıt döneminin ardından belirli gün ve saatlerde çevrimiçi eğitimler sağlarken eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, bitirme belgelerine e-devlet üzerinden ulaşabiliyor.

MEB ONAYLI SERTİFİKALAR İŞ HAYATINDA KURSİYERLERE AVANTAJ SAĞLIYOR

KOMEK, yalnızca eğitim vermekle kalmayıp, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalar ile mezunlarına iş hayatında önemli avantajlar sağlıyor. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştiren KOMEK, kursiyerlerine mesleki beceri kazandırarak kariyer yolculuklarında önemli bir adım atmalarına olanak tanıyor.

(Sibel Elmas)

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