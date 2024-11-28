Konya Akyokuş palye düzenlemesinde sona yaklaşıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Akyokuş palye düzenlemelerinde sona yaklaşıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın panoramik olarak izlenebileceği güzel bir çalışmanın ortaya çıktığını belirterek, “Peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve modern tesisleri içerecek şekilde planlanan proje, bölgenin cazibesini artıracak. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akyokuş bölgesinde yürüttüğü palye düzenleme çalışmalarında sona yaklaştı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkezde ve ilçelerde önemli fiziki yatırımları hayata geçirmek için gayret ettiklerini söyledi. Akyokuş palye düzenlemesinin de bunlardan birisi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Akyokuş özellikle şehrimize gelenlerin ya da şehirde yaşayanların Meram ile birlikte en çok ziyaret ettikleri alanlardan birisi. Konya'mızın simge noktalarından biri olan Akyokuş bölgesinde Akyokuş Kasrı'nı tamamlayarak hizmete sunmuştuk. Bu bölgeyi Konya'mıza yakışır hale getirmek için bir süredir yürüttüğümüz palye düzenleme çalışmalarında da sona yaklaştık. Şehri tepeden gören bu nokta, hem Konyalı hemşehrilerimizin uğrak noktası olacak hem de şehrimize gelen misafirlerimizde güzel anılar bırakacak” diye konuştu. Konya'nın panoramik olarak izlenebileceği güzel bir çalışmanın ortaya çıktığını kaydeden Başkan Altay, "Peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve modern tesisleri içerecek şekilde planlanan proje, bölgenin cazibesini artıracak. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

(Sibel Elmas)

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