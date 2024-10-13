Konya Barosu seçime gitti

Konya Barosunda seçim heyecanı yaşandı.
Konya Adliyesinde gerçekleşen seçime avukatlar büyük ilgi gösterdi. 32 sandığın kurulduğu seçimde oy kullanma sabah 09:00'da başladı ve saat 17:00'ye kadar devam etti.
Ay Yıldız Avukatlar Grubu Başkan Adayı Avukat Levent Babacan yoğun bir seçim süreci geçeceğini dile getirdi.
Vefa Avukatlar Grubu Konya Barosu Başkan Adayı Avukat Oktay Unkur ise çok demokratik çok güzel bir yarış olduğunu söyledi
Demokrat Avukatlar Grubu Başkan Adayı Avukat Güneş Gül 2 aydır sahada olduklarını ve yoğun bir seçim süreci geçirdiklerini dile getirdi.