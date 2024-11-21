Konya Büyükşehir Belediyesi’nde yeni atamalar gerçekleşti

Konya Büyükşehir Belediyesi'nde KOSKİ başta olmak üzere çeşitli daire başkanlıklarında yeni atamalar yapıldı.
8 YENİ ATAMA GERÇEKLEŞTİ
Yapılan atamalara göre KOSKİ Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Okçu, KOSKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığına Hasan Hüseyin Esfendiyar, Birinci Hukuk Müşavirliği görevine Rafet Bulut, İtfaiye Dairesi Başkanlığına Latif Erdoğan, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevine Adnan Korkmazoğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına Mehmet Tekkaymaz, Yeni Kurulan Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı görevine Muhammed Körpe, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına Oğuz Yılmaz atandı.
Kaynak: Haber Merkezi