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Konya Büyükşehir şehit öğretmenlerin ailelerini unutmadı

Sibel Elmas
Muhabir
Konya Büyükşehir şehit öğretmenlerin ailelerini unutmadı
Konya’nın 31 ilçesinde yaşayan gaziler ile şehit ve gazi yakınlarını ziyaretlerini düzenli olarak sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü haftasında şehit öğretmenlerin ailelerini de unutmadı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yaptığımız ziyaretlerle şehitlerimizin acısını bir nebze paylaşabilmek ve değerli ailelerinin yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de hayırlı, uzun ömürler diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde ikamet eden gaziler ile şehit yakınlarını düzenli olarak ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Konya'nın 31 ilçesinde yaşayan gaziler ile şehit aileleri ve gazi yakınlarını düzenli olarak ziyaret etmeyi güzel bir gelenek haline getirdiklerini anımsattı.

"TÜM ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM”

Görevi sırasında şehit düşen öğretmenlerin kıymetli ailelerini de unutmadıklarını kaydeden Başkan Altay, "Öğretmenlerimiz fedakârlık ve özveriyle geleceğimizi inşa eden en kıymetlilerimiz. Onlar, yalnızca bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda değerlerimizi ve kültürümüzü geleceğe taşıyan kahramanlardır. Ancak bazı öğretmenlerimiz, bu kutsal görevlerini ifa ederken çeşitli nedenlerle şehit düştü. Yaptığımız ziyaretlerle değerli ailelerinin acısını bir nebze paylaşabilmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Şehit öğretmenlerimizin de aziz hatırasını yaşatmak ve ailelerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de hayırlı, uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

ŞEHİT ÖĞRETMENLERİN AİLELERİ ZİYARET EDİLDİ

2023 yılından bu yana her hafta Konya genelindeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında da şehir merkezinde yaşayan şehit öğretmenler; Hüseyin Yavuz, Kemal Sert, Tahir Civil, Ünal Atlı ve Şevki Akgün'ün aileleriyle evlerinde bir araya geldi. Ziyaretlere şehit ve gazi derneklerinden temsilciler de katıldı. 

ZİYARETLERDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, şehit öğretmenlerin fedakârlıkları bir kez daha yad edildi. Ziyaretlerde, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın selamlarını ileten ekipler, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Yapılan ziyaretlerden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren şehit yakınları ise, hatırlanmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

(Sibel Elmas)

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