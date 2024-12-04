Konya Büyükşehir Zabıtası Şeb-İ Arus törenleri öncesi denetimlerini artırdı

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Hazreti Mevlana’nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri öncesinde dilencilere yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir Turizm Zabıta da törenler kapsamında gelen misafirlere bilgilendirme hizmeti verecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla dilencilere yönelik denetimlerini artırdı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, törenler kapsamında şehirde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla özellikle merkezdeki kalabalık bölgeler, Mevlana Türbesi çevresi ve turistik alanlarda denetimler yaparak esnafları ve vatandaşları dilencilere karşı broşürlerle bilgilendiriyor.
Törenler için Konya'ya gelecek yerli ve yabancı misafirlerin şehirde rahat bir şekilde gezebilmelerini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Turizm Zabıta ekipleri de hazırlıklarını tamamladı. Misafirlere yönlendirme ve bilgilendirme hizmeti sunacak ekipler, şehrin kültürel ve turistik değerlerini tanıtma konusunda da aktif rol alacak.
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