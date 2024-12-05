Konya Çevre Yolu Projesinde son durum ne?

Konya Çevre yolu (2x3) şeritli olarak bölünmüş yol standardında yapılacak.

Çevre Yolu Projesi, kısım kısım hizmete sunulacak. 1. Kısım Konya-Karaman ve Konya-Ereğli yolları arasında olacak. 2. Kısım Konya-Ereğli, Konya-Aksaray, Konya-Ankara, Konya-Afyon yolları arasında bağlantıyı sağlayacak. 3. Kısım ise Konya-Afyon, Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir ve Konya-Karaman yolları arasında bağlantıyı sağlayacak.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Çevre yolu Projesine ilişkin açıklamarda bulundu.

"Çalışmalar titizlikle yürütülüyor''

Konya-Afyonkarahisar, Konya-Ankara ve Konya-Aksaray yolları arasında ulaşımı sağlayacak Konya Çevre Yolu çalışmalarında sona yaklaşıldığına değinen Özer, Konya-Afyonkarahisar ile Konya-Aksaray yolları arasındaki 30 kilometrelik kesimin açılışı bu yıl bitmeden aralık ayının sonuna yetişecek. Projenin geri kalan kesimi olan Konya-Aksaray ve Konya-Adana Yolu'nda ise çalışmalar titizlikle yürütülüyor'' dedi.

"Yıl sonuna tamamlanması planlanıyor''

Toplam 16,0 kilometre uzunluğundaki yolun 3 kilometresinin tamamlandığını belirten Hakan Özer, "kalan 13 kilometrelik kesimde ise toprak işleri ve menfez imalatlarında çalışmalar sürdürülüyor. 2025 yılında bu kesimde yoğunlaşacak çalışmaların yıl sonuna tamamlanması planlanıyor'' ifadelerini kullandı.