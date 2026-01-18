Konya’da 2 araç çarpıştı: Tramvay seferleri durdu!

Konya’da İstanbul Yolu Binkonut girişi, Şehit Polis Mehmet Çolak Yaya Üst Geçidi altında sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası nedeniyle tramvay seferleri bir süre durduruldu.

Bosna-Hersek yönünden şehir merkezine seyir halinde olan 42 A HE 860 plakalı ticari araç, önünde ilerleyen 42 AJ 080 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari araç, yol kenarındaki elektrik trafosunu devirdikten sonra tramvay yoluna savruldu. Kazaya karışan her iki araç da tramvay hattını kapattı.

Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, tramvay yolunun yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba gösterdi.

Araçlardan biri polis ekipleri tarafından el birliğiyle itilerek tramvay yolundan çıkarılırken, diğer aracın çalışır durumda olduğu tespit edilince o araç da kısa sürede yoldan kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından tramvay hattı yeniden ulaşıma açıldı ve seferler normale döndü.

Polis ekiplerinin özverili müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Bazı vatandaşlar ise kazanın oluş şekline tepki göstererek, bu noktada sık sık kural ihlali yapıldığını ve benzer kazaların yaşanabileceğini ifade etti.

(Cumali Özer)