Konya’da 4 katlı apartman yerle bir oldu! Arama kurtarma çalışmalarında 12. saat

Saatler 20.05'i gösteriyordu. Konya'nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi'ndeki 4 katlı Taşoluk apartmanı büyük bir gürültüyle çöktü.

5 kişi enkaz altında kaldı!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 14 dairelik Taşoluk Apartmanında 79 kişi yaşıyordu.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bina sakinleri ile yapılan görüşmelerde 5 kişinin enkaz altında kaldığı bilgisine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arama kurtarma çalışmalarını takip etmek için Konya'ya geldi. Birkaç saat içinde Taşoluk Apartmanı enkazında bine yakın arama kurtarma ekibi toplandı.

3 kişi sağ olarak kurtarıldı!

Arama kurtarma çalışmalarının ilk 5 saatinde 2 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. 7. Saatte 1 kişi daha molozlar arasından kurtarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarılması için ekipler ara vermeden çalıştı.

Taşoluk Apartmanında 12. saat!

Ekiplerin Taşoluk apartmanı enkazındaki çalışması devam ediyor. Olayla ilgili 4 savcı görevlendirildi. Binanın yıkılma sesebi araştırılıyor.

(Selman Kaya)