Konya’da 58 binden fazla hanenin enerji ihtiyacı karşılanıyor!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yenilenebilir enerji konusunda önemli bir yatırımı daha hayata geçireceklerinin müjdesini verdi. Yaklaşık 2 milyar TL’lik bütçeyle 58.000’den fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak 70 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi için onay aldıklarını belirten Başkan Altay, destekleri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İLBANK Genel Müdürü Recep Türk’e teşekkür etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çevreci yatırımlar ve yenilenebilir enerji konusunda örnek yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, şimdi de 58.000'den fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak 70 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi için onay aldıklarını açıkladı.
KONYA'NIN EN BÜYÜK YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDAN BİRİ
Yaklaşık 2 milyar TL'lik bütçeyle Saraçoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 100 hektarlık bir alanda kurulacak GES'in Konya'nın en büyük yenilenebilir enerji yatırımlarından biri olacağını kaydeden Başkan Altay, sürdürülebilir bir gelecek açısından son derece önemli olan yatırımın hem 58.000'den fazla hanenin elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacağını ve hem de karbon emisyonlarının azaltılmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.
BAŞKAN ALTAY BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR ETTİ
Her alanda olduğu gibi yenilenebilir enerji konusunda da Konya Modeli Belediyecilik düsturuyla örnek yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Altay, projedeki destekleri sebebiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İLBANK Genel Müdürü Recep Türk'e teşekkür etti.
Dünya Bankası ve İLBANK desteğiyle hayata geçirilecek santral, Konya Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nin güneyinde yer alacak.
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