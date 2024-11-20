Konya’da aranan 229 şahıs yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-18 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla suç ve suçlulara göz açtırmadı. Suçların önlenmesine ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çok sayıda kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Ereğli'de Hırsızlık Zanlısı Yakalandı
Kitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan, 5 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, 12 Kasım 2024 tarihinde Ereğli ilçesinde yakalanarak, Ereğli Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Selçuklu'da Cinsel Saldırı Suçlusu Ele Geçirildi
Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, 13 Kasım 2024 tarihinde Selçuklu ilçesinde yakalanarak, Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Vergi Usul Kanunu İhlali
Vergi usul kanununa muhalefet suçundan aranan, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, 16 Kasım 2024 tarihinde yakalanarak, Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Karatay'da Kaçakçılık Suçlusu Yakalandı
5607 Sayılı Kanun'un 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan aranan, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, 18 Kasım 2024 tarihinde Karatay ilçesinde yakalanarak, Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda:
- 0-5 yıl süreli hapis cezası bulunan 93 kişi,
- 5-10 yıl süreli hapis cezası bulunan 9 kişi,
- 10-20 yıl süreli hapis cezası bulunan 4 kişi,
- 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplamda 107 kişi yakalandı.
Ayrıca, ifadeye yönelik 122 kişi ile birlikte toplamda 229 şahıs adli işlemler için gözaltına alındı.
(Selman Kaya)