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Konya’da ava giden 18 yaşındaki genç kazara kendini vurdu

Selman Kaya
Muhabir

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Konya’da ava giden 18 yaşındaki genç kazara kendini vurdu
Konya’nın Kulu ilçesinde ava giden 18 yaşındaki genç, av tüfeği ile kazara kendini vurdu. Yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.

AYAK TOPUĞUNDAN YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi sınırları içinde yer alan 5 km uzaklıktaki Küçük Göl yakınlarına ava giden T. M. (18), tüfeğin kazara ateş alması sonucu ayak topuğundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİYE ALINDI

Yaralı genç M., Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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