Konya’da bir ilçe modern ulaşım ağıyla örülüyor!

Karatay Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ilçenin bütün mahallelerini daha modern ve konforlu bir ulaşım ağına kavuşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bütün projelerini ilçenin ve vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda titizlikle sürdürdüklerini aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Karatay’ı modern bir ulaşım ağıyla örüyoruz” dedi.

Karatay Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını modernize etmek ve daha güvenli yollar sunmak amacıyla yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye bu kapsamda Keçeciler Caddesi'nin 3'üncü etap yol yenileme ve düzenleme çalışmalarını başladı. Söz konusu çalışmayla, cadde daha güvenli ve konforlu hale getirilerek vatandaşların kullanımına sunulacak.

ŞEYH ULEMA CADDESİ'NE SICAK ASFALT

Öte yandan Hacıveyiszade Mahallesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi'nde de Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; yol yapım çalışmaları kapsamında sıcak asfalt serimi yapıyor. Bu çalışmalarla birlikte mahallenin yolları daha dayanıklı ve kullanışlı hale getiriliyor.



Ekipler tarafından yürütülen tüm bu çalışmalar kapsamında ilçenin dört bir yanında yolların asfalt serimi, kaldırım düzenlemeleri, yol genişletme ve iyileştirme işlemleri da titizlikle gerçekleştiriliyor. Özellikle zamanla hasar görmüş veya yoğun kullanılan yollar, modern ekipmanlar kullanılarak yenileniyor.

KARATAY'I MODERN BİR ULAŞIM AĞIYLA ÖRÜYORUZ

‘Karatay'ın dört bir yanında yol çalışmalarımızı seferberlik halinde yürütüyoruz' diyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca;

"Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, yapılan saha araştırmaları neticesinde ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalarını yürütüyor. Yol yenileme ve bakım çalışmalarını, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak etap etap titizlikle yürütüyoruz. Bu noktada Keçeciler Caddemizde yol yenileme çalışmalarına başlamıştık. Burası, vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan bir cadde. Caddemizi köklü bir düzenleme çalışmasıyla gidiş geliş yönlü olarak yeniledik. Çalışmalarımız kapsamında caddemizdeki 3'üncü etap çalışmalarımıza da başlamış olduk. Yine ekiplerimiz Hacıveyiszade Mahallemiz Şeyh Ulema Yahşi Caddesi'nde de sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Yaptığımız çalışmalarda estetiği de göz önünde bulunduruyor, sadece yolları yenilemekle kalmayıp çevre düzenlemelerini de en iyi şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin güvenli ve rahat bir ulaşım deneyimi yaşamaları bizim için önemli. Karatay'ın ulaşım altyapısını daha modern, güvenli ve konforlu hale getirmek için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

(Selman Kaya)