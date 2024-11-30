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Konya’da “Bir ve Birlikte Hilal’e Doğru Türkiye’’ toplantısı düzenlendi

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Konya’da “Bir ve Birlikte Hilal’e Doğru Türkiye’’ toplantısı düzenlendi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, terörün bitmesinin milli ülkü olduğunu belirterek, “Bu doğrultuda, Cumhur İttifakı kararlarıyla terör tümüyle bitecek, örgüt tasfiye edilecektir.“ dedi.

Kalaycı, partisinin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" temasıyla Karaman ve Aksaray parti teşkilatlarının da katıldığı bir otelde düzenlenen programda, İsrail'in, Orta Doğu'daki katliamlarının sürdüğünü söyledi.

Türkiye sınırında süren çatışma ve savaşlar nedeniyle, ülkenin çevresinin silahlar ve füzelerle kuşatıldığını anlatan Kalaycı, "Genel Başkan'ımız Devlet Bahçeli, bu gerçeklerden hareketle yaptığı tarihi çağrıyla tüm ezberleri bozmuş, Cumhuriyet tarihinin en cesur adımlarından birini atmış, terörist başına örgütünü tasfiye etmesi çağrısında bulunmuştur." ifadesini kullandı.

Kalaycı, silahın olduğu yerde siyasetin olmayacağını, bölücü terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur"

Bahçeli'nin çağrısına ne cevap verilirse verilsin, terörle mücadelenin sürdürülmesi konusundaki azim ve kararlılığın asla değişmeyeceğini vurgulayan Kalaycı, şöyle devam etti:

"Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında beklemesin. Devlet terörle pazarlığa oturmaz, mücadele eder. Terörün bitmesi milli ülküdür. Bu doğrultuda, Cumhur İttifakı kararlarıyla terör tümüyle bitecek, örgüt tasfiye edilecektir. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, bölücü terör örgütüdür. Genel Başkan'ımız Devlet Bahçeli, yaptığı tarihi çağrıyla tüm ezberleri bozmuş, terörden beslenen, kaostan medet umanların aklını almış, nefeslerini kesmiştir. Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Yeter ki isteyelim."

Program, konuşmanın ardından yapılan divan toplantısı ve partiye yeni katılan üyelere rozet takılmasıyla sona erdi.

Toplantıya, partinin MYK üyelerinin yanı sıra, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, MHP Karaman İl Başkanı Mustafa Muhammed Gözel, MHP Aksaray İl Başkanı Burhanettin Karataş, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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