GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 1 Şubat 2025 Cumartesi günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

EROL YILMAZ
 

KONYA
07-03-1981

YAZIR MEZARLIĞI

TUNAHAN ATEŞ
 

SEYDİŞEHİR
09-02-1996

ARAPLAR MEZARLIĞI

FERİHA TUNCA
 

SİLLE
12-01-1937

MUSALLA MEZARLIĞI

AHMET ÖZDEMİR
 

KONYA
23-10-1978

MUSALLA MEZARLIĞI

LÜTFİYE GÜNDOĞDU
 

SİLLE
15-03-1935

ULUIRMAK MEZARLIĞI

MÜNEVVER ÖZİNCE
 

EREĞLİ
20-09-1937

HOCACİHAN MEZARLIĞI

RUKİYE ŞEVEŞELİ
 

SİLLE
01-12-1959

SİLLE MEZARLIĞI

EMİŞ KANIK
 

KARGARA
01-07-1930

YAZIR MEZARLIĞI

YALÇIN HAZER
 

AKTAŞ
01-12-1961

ARAPLAR MEZARLIĞI

FATMA ÖZCAN
 

CİHANBEYLİ
20-01-1971

ARAPLAR MEZARLIĞI

MEHMET TÜFEKÇİ
 

HABİLLER
03-03-1955

ARAPLAR MEZARLIĞI

AYŞE ERTEN
 

KARAMAN
20-12-1967

TEKKE MEZARLIĞI

AYTEN ÇİÇEK
 

ILGIN
05-04-1968

HOCACİHAN MEZARLIĞI

OSMAN KALAYCI
 

MERAM
11-03-1999

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HATİCE BEYAZ
 

KONYA
05-06-1932

HOCACİHAN MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER