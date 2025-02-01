Konya’da bugün vefat edenler

|
ADI SOYADI
|
DOĞUM YERİ
|
DEFİN/MEZARLIK
|
EROL YILMAZ
|
KONYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
TUNAHAN ATEŞ
|
SEYDİŞEHİR
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
FERİHA TUNCA
|
SİLLE
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
AHMET ÖZDEMİR
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
LÜTFİYE GÜNDOĞDU
|
SİLLE
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
MÜNEVVER ÖZİNCE
|
EREĞLİ
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
RUKİYE ŞEVEŞELİ
|
SİLLE
|
SİLLE MEZARLIĞI
|
EMİŞ KANIK
|
KARGARA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
YALÇIN HAZER
|
AKTAŞ
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
FATMA ÖZCAN
|
CİHANBEYLİ
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
MEHMET TÜFEKÇİ
|
HABİLLER
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
AYŞE ERTEN
|
KARAMAN
|
TEKKE MEZARLIĞI
|
AYTEN ÇİÇEK
|
ILGIN
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
OSMAN KALAYCI
|
MERAM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
HATİCE BEYAZ
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96