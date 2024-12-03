Konya’da cenaze ve mezarlık hizmetleri ücretsiz sağlanıyor!

Cenaze ve mezarlık hizmetlerini ücretsiz olarak gerçekleştirerek Türkiye’ye örnek olan Konya Büyükşehir Belediyesi, Araplar Mezarlığı’nda yürüttüğü genişletme ve çevre düzenleme çalışmasında sona yaklaştı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yaklaşık 33 bin metrekarelik alanda yaptığımız çalışmayla hem mevcut alanın kapasitesini artırıyoruz hem de çevre düzenlemeleriyle mezarlığı daha kullanışlı hale getiriyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Araplar Mezarlığı'nda yürütülen genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde 112, ilçeler ve bağlı mahallelerde bin 502 olmak üzere toplam 1.614 mezarlığın temizlik, bakım ve düzenlemesine özel önem verdiklerini söyledi.

Konya merkezdeki Araplar Mezarlığı'nda da bir genişletme ve çevre düzenleme çalışması yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "Yaklaşık 33 bin metrekarelik alanda yaptığımız çalışmayla hem mevcut alanın kapasitesini artırıyoruz hem de çevre düzenlemeleriyle mezarlığı daha kullanışlı hale getiriyoruz. Bir taraftan da mezarlığın çevresini estetik ve tarihi dokuya uyumlu taş duvarlarla sınırlandırdık. Bölgenin yeşil dokusunu artırmaya yönelik bitkilendirme çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Ayrıca ziyaretçilerin rahat bir şekilde mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için de yeni bir otopark alanı ve namazgah da inşa edildi” diye konuştu.

Amaçlarının vatandaşların ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmeleri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Mezarlık çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunu da en aza indirmek için özellikle defin zamanlarında Karakayış Caddesi üzerindeki trafik akışını düzenleyici önlemler alıyoruz. İnşallah çalışmalar kısa zamanda tamamlanacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

KONYA'DA CENAZE HİZMETLERİ ÜCRETSİZ

Konya Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların bakım ve düzenlemesinin yanında; cenazenin nakli, cenazenin yıkanması, mezarlıkta yer tahsisi ve defin esnasındaki tüm hizmetleri ücretsiz olarak yürütüyor.

(Sibel Elmas)