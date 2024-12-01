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Konya’da çiftçiyi kar çamur durduramıyor!

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’da çiftçiyi kar çamur durduramıyor!
Konya’nın Karapınar ilçesi Yelekli Mahallesi’nde çiftçiler, kış koşullarına rağmen pancar hasadına devam ediyor.

Yoğun kar yağışıyla birlikte tarlalar tamamen beyaza bürünse de üreticiler çalışmalarını durdurmuyor.

KONYA'DA KAR ÇAMUR DİNLENMİYOR

Bu yıl, şeker pancarı hasadı fabrika randevu tarihleri ve polar değerlerindeki gecikmeler nedeniyle beklenenden geç başladı.

PANCAR SÖKÜMÜNE DEVAM!

Ancak toprak donmadığı için çiftçiler, çamurlu koşullara rağmen tarlalarında pancar sökümüne devam ediyor.  

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Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Soylu paylaşımında;

"Çiftçimizi kar çamur durduramıyor. Karapınar ilçemiz Yelekli mahallesinden karla kaplı tarladan pancar sökümü görüntüleri.Bu yıl polar ve fabrika randevu tarihleri yüzünden pancar hasatı gecikti. Toprağın altı don olmayınca biraz çamurlu da olsa çiftçimiz mecburen hasat ediyor..'' ifadelerini kullandı.

 

Zorlu hava şartlarına rağmen alın teriyle çalışmaya devam eden çiftçiler, emeklerinin karşılığını almayı umuyor.

"KAR DA PANCAR SÖKÜLMEZ DEMEYİN''

Video çeken çiftçilerden biri, "Karda da pancar sökülmez demeyin.30-35 cm'ye kadar kar var. Pancarımız sökülüyor.'' dedi.  

İŞTE O GÖRÜNTÜLER;

Bu özverili çaba, tarımın ve üretimin ne kadar büyük fedakârlıklarla yapıldığını bir kez daha gösteriyor. 

(Sibel Elmas)

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