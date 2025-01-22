KONYA’DA CİNAYET! 16 yaşındaki çocuk babasını öldürmüştü: NEDENİ ORTAYA ÇIKTI!

Konya'nın Akşehir ilçesinde babası Özcan Özer'i tüfekle vurup öldüren İ.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BABASINI ANNESİNİ DÖVERKEN GÖRMÜŞ
İ.Ö.'nün babası Özcan Özer'in, annesini dövüp, merdivenlerden aşağı iteklemek üzere iken arkasından tüfekle ateş ettiği belirlendi.
BABASI SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORMUŞ
İ.Ö.'nün ilk ifadesinde de babası Özcan Özer'in, annesi, kendisi ve kardeşlerine sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Konya'nın Akşehir ilçesinde İ.Ö. (16), tartıştığı babası Özcan Özer'i (40), av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Özcan Özer ile oğlu İ.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında İ.Ö., av tüfeğiyle babası Özer'e ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özcan Özer, kanlar içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Özer, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İ.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı
Kaynak: DHA