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Konya’da direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil kanala düştü

Selman Kaya
Muhabir
Konya’da direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil kanala düştü
Konya’nın Selçuklu ilçesi Abdülhamid Han Caddesi’nde seyir halindeki otomobil kanala düştü. Kaza da bir kişi yaralandı.

Kaza Konya'nın Selçuklu ilçesi Abdülhamid Han Caddesi'nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü Ferhan Ö. kanala düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sürücü Ferhan Ö. itfaiye ekiplerinin yardımıyla kanaldan çıkarıldı. 

Kanaldan çıkarılan yaralı sürücü meram tıp hastanesine kaldırıldı. 

(Selman Kaya)

 

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