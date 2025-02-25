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Konya’da eski muhtar 25 canı bırakamıyor

Konya’da eski muhtar 25 canı bırakamıyor
Konya’nın Kulu ilçesinde köyde bulunan evindeki işlerini yapmak için giden vatandaş, evin çevresini mesken haline getiren yaklaşık 25 kediye bakmak için seferber oldu.

Kulu'ya bağlı Köstengil Mahallesinin eski muhtarı Sadık Berkcan, yaşadığı Ankara'dan mahallesinde bulunan köy evindeki işlerini yapmak için geldi. Evinin bahçesinde yaklaşık 25 kediyle karşılaşan Berkcan, kedi maması alarak beslemeye başladı.

Ev ve bahçesindeki işlerini tamamlayan Berkcan, Ankara'ya gitmek için hazırlık yaparken, kedileri bırakmaya gönlü razı olmadı.

Sadık Berkcan,

"Kedileri zannedersem bizim mahalleye getirip bırakıp gidiyorlar. Ben Ankara'ya döneceğim, bunlar ne olacak diye düşünüyorum. Karda kışta insanın bunları bırakıp gitmeye gönlü razı olmuyor, Kulu Belediyesinin yardımcı olmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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