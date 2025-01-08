Konya’da etliekmek fırınlarına denetim! Numuneler inceleniyor

Etliekmek fiyatları üzerine Konya'da uzun süredir tartışma vardı. 60 ile 220 TL arasında satılan tek etliekmekte oluşan fiyat farkının büyüklüğü bu tartışmanın odak noktasıydı.

Etliekmekte hile iddiası!

Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, ucuza satılan etliekmekte hile olduğu yönünde açıklama yapmış başkanın söylemleri sektör temsilcilerini kızdırmıştı.

Fiyatlar nasıl düştü!

Konya'da 220 TL yerine, 60-100 TL etliekmek satışı yapan restoran ve fırınlar tek tek açıklama yaparak; hile ve tağşiş yapmadıklarını belirtip reçetelerini kamuoyu ile paylaştı. Toptan et ve sebze alımı ile çok daha ucuza üretilebilen etliekmeğin sürümünden kazanç sağladıklarını belirten işletmeciler Konya halkının gönlünde de taht kurdu.

Denetim yapılıyor mu?

Konya'da tüm gıda işletmelerinde olduğu gibi etliekmek fırınları da denetleniyor. Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri etliekmek fırınlarını tek tek gezerek denetim yapıyor. Etliekmek iç harcı ve hamurundan numune alan ekiplerin çalışması laboratuvar ortamında tamamlanıyor. Gıdada hile yapan işletmeler ise bakanlık tarafından ifşa edilerek tüketiciler bilgilendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi