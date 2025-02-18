Konya’da ezanlar neden yarıda kesiliyor? Müftülükten açıklama geldi

Son günlerde Konya'da merkezi ezan sisteminde meydana gelen teknik arızalar nedeniyle bazı vakitlerde ezanların yarıda kesilmesiyle alakalı Konya İl Müftülüğü'nden açıklama geldi.
Müftülükten yapılan açıklamada, "Teknik ekiplerimiz tarafından yapılan incelemeler sonucunda, sistemde meydana gelen aksaklıklar tespit edilmiş ve gerekli düzenlemeler tamamlanmıştır. Bugün itibarıyla merkezi ezan sistemi sorunsuz şekilde çalışmakta olup, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.
Ayrıca Konya İl Müftülüğü, ezanların zamanında ve kesintisiz şekilde okuması hususunda titizlikle çalışmaya devam edildiğini aktardı.
Kaynak: Haber Merkezi