Konya’da feci kaza! Ayağı demir mazgala sıkıştı

Olay, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cadde üzerinde bulunan atık su mazgalına basan M. K. isimli kişi, bacağını mazgala sıkıştırdı.
Durumu fark eden vatandaşlar 112 Sağlık ve İtfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri başarılı çalışmayla bacağı sıkışan M. K. isimli vatandaşı ekipmanlar desteğiyle mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Olay yerinde hazır bekletilen 112 ambulans ekibine teslim edilen K. yapılan ilk müdahalenin ardından, Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
(Selman Kaya)