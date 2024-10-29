Konya’da feci kaza! Otomobil önündeki araca çarptı: Üniversiteli Ömer öldü! Arkadaşı yaralandı
Konya’da, önce sollamak istediği araca, ardından refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki üniversite öğrencilerinden Ömer Kara (21) hayatını kaybetti, Faruk Tankut Kocabaşa (19) ise yaralandı.
Kaza, gece yarısı sıralarında, Beyşehir ilçesi Yenimahalle Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencisi Ömer Kara, yönetimindeki 64 ABV 480 plakalı otomobille, sollamak istediği H.K. idaresindeki 42 H 4400 plakalı otomobile, ardından da refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada sürücü Ömer Kara yaşamını yitirdi, yanındaki aynı üniversitede öğrenci olan arkadaşı Faruk Tankut Kocabaşa yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Faruk Tankut Kocabaşa ile Kara'nın cansız bedeni, bulundukları yerden çıkarıldı.
Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocabaşa, buradaki müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kara'nın cenazesi ise otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”