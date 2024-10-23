Konya’da fuhuş operasyonu! 9 mağdur kadın kurtarıldı: 5 şüpheli gözaltına alındı

Konya Emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuş suçu işlendiği tespit edilen 9'u Konya'da, 1'i İstanbul'da, 1'i de Kocaeli'de olmak üzere 11 farklı adrese 24 ekip 61 personel ile eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 1'i Türk 8'i yabancı uyruklu 9 mağdur kadın kurtarılarak muhafaza altına alındı.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken operasyonlarda 62 bin 960 TL ve yaklaşık 3 bin TL değerinde dövize el konuldu.
(Selman Kaya)