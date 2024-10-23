GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
Reklam
KONYA Haberleri

Konya’da fuhuş operasyonu! 9 mağdur kadın kurtarıldı: 5 şüpheli gözaltına alındı

Selman Kaya
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da fuhuş operasyonu! 9 mağdur kadın kurtarıldı: 5 şüpheli gözaltına alındı
Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Konya merkezli üç ilde eş zamanlı bir operasyona daha imza attı. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken 9 mağdur kadın kurtarılarak muhafaza altına alındı.

Konya Emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuş suçu işlendiği tespit edilen 9'u Konya'da, 1'i İstanbul'da, 1'i de Kocaeli'de olmak üzere 11 farklı adrese 24 ekip 61 personel ile eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 1'i Türk 8'i yabancı uyruklu 9 mağdur kadın kurtarılarak muhafaza altına alındı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken operasyonlarda 62 bin 960 TL ve yaklaşık 3 bin TL değerinde dövize el konuldu.

(Selman Kaya)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER