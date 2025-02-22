Konya’da gençlere “Hava Modelciliği’’ eğitimi

Meram Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen teknoloji tasarım atölyeleri kapsamında gençlere yönelik "Hava Modelciliği" konulu eğitim gerçekleştirildi.
Eğitimde, Nisan ayında düzenlenecek "Liseler Arası Okul Sporları Model Roket Branşı" hakkında bilgi verilirken, katılımcılar havacılık, uzay teknolojileri ve model roketçilik alanında hem teorik hem de görsel eğitim aldı.
Programa katılan Yıldız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, havacılık ve teknoloji alanında önemli kazanımlar elde etti. Etkinliğe ev sahipliği yapan GSB Meram Gençlik Merkezi, sunumu gerçekleştiren Model Aerospace Havacılık, Uzay ve Teknoloji Firması ve uçak mühendisi Enes Cankat'a teşekkür edildi.
(Selman Kaya)