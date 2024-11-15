Konya’da Gönüllü İtfaiyecilik Projesi diğer şehirlere örnek oluyor!

Konya Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’ye örnek olan “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” kapsamında kırsalda projeye yeni katılan gönüllü itfaiyecilere yönelik yangın eğitimi gerçekleştirildi. Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi’nde 2 gün süren eğitim programında katılımcılara; yangın güvenliği, yangına erken müdahale ve yangın söndürme teknikleri gibi konularda teorik ve pratik bilgiler verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” kapsamında projeye yeni katılan gönüllü itfaiyecilere eğitim verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin kırsal yerleşim bölgelerinde başarılı bir şekilde uyguladığı "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi”nde daha çok gönüllü itfaiyeciye ulaşmak ve gönüllü itfaiyeci olmak isteyenlerin başvurusunu kolaylaştırmak amacıyla geçtiğimiz Eylül ayında Gönüllü İtfaiyeci Başvuru Formu dijitalleştirildi.

Yaklaşık 1 ay gibi kısa sürede 400 kişinin gönüllü itfaiyeci olmak için başvuruda bulunmasının ardından başvuruları alınan gönüllü itfaiyecilere yönelik Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde (KİTEM) eğitim programı uygulandı.

EĞİTİMLER 2 GÜN SÜRDÜ

Yangının büyüme hızı ve yangın çıkma riski yüksek yerlerde; herhangi bir yangında oluşabilecek zararların en asgari düzeyde gerçekleşmesi için oluşturulan gönüllü itfaiye ekiplerine yönelik 2 gün süren eğitimlerde katılımcılara; yangın güvenliği, yangına erken müdahale, yangın söndürme teknikleri, malzeme ve ekipman kullanımı gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

31 İLÇEDE 550 MAHALLEYE YANGIN SÖNDÜRME TANKERİ VERİLDİ

Konya Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılında kırsalda hayata geçirdiği "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” kapsamında 31 ilçedeki 615 mahallede yangınlara ilk müdahale yöntemi ve yangın tankeri kullanım eğitimleri verilerek 1.622 gönüllü itfaiyeci sisteme kazandırıldı.

Yangınlara ilk müdahale için mahallelere 550 adet traktöre entegre edilebilen 3 ton su kapasiteli yangın söndürme tankeri hibe edildi. Dağıtılan tankerler ile gönüllü itfaiyeciler kırsalda çıkan yangınlara Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleriyle koordineli şekilde müdahale ediyor.

İNSANLARA FAYDALI OLABİLMEK İÇİN GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ OLDULAR

Projeyle ilgili görüşlerini paylaşan gönüllü itfaiyeciler de olası yangınlara erken müdahale etmek ve insanlara yardımcı olabilmek amacıyla "Gönüllü İtfaiyecilik Projesine” katıldıklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

(Selman Kaya)