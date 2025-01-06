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Konya’da hırsız yeğen tutuklandı! Teyzesinin birikimi çalıp kaçmıştı

Konya’da hırsız yeğen tutuklandı! Teyzesinin birikimi çalıp kaçmıştı
Konya’da evinde kaldığı teyzesinin birikimini çalarak “çalışmaya gideceğim“ bahanesiyle gittiği Antalya’dan teyzesine çiçek gönderdikten sonra polis tarafından yakalanan şüpheli yeğen tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Başak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda bulunan bir dairede çocukları ve yeğeniyle beraber yaşayan Şerife C., markete alışverişe gideceği sırada evde bulunan yeğeni Erkan A., "Antalya'ya çalışmaya gideceğim" diye evden ayrıldı.

Bir süre sonra eve gelen Şerife C., birikim yaptığı paraları sakladığı odanın kapısını açık görmesi üzerine yaptığı kontrolde 90 bin bin lira, 445 Euro, 160 dolar, 3 yüzük, 2 çeyrek ve 1 gram altının yerinde olmadığını fark etti.

Şerife C., telefonla aradığı yeğeninden "Telefonum arızalı kapatmam lazım" cevabını alması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri toplanan bilgiler sonrası şüpheli yeğen Erkan A.'yı yakalamak için çalışma başlatırken, Şerife C.'ye yeğeninden Antalya'dan çiçek geldi. Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bunun üzerine yaptığı çalışmayla 2 gün önce Antalya'dan Konya'ya geldiği ve günlük apart bir evde kaldığı belirlenen Erkan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Erkan A., adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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