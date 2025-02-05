Konya’da ‘İstatistik Okuryazarlığı ve Haberciliği’ eğitim programı sertifika törenine katılan BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, hakları yenen gazetecilere birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Basın İlan Kurumu (BİK) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen, Konya'da görev yapan gazetecilerin katıldığı "İstatistik Okuryazarlığı ve Haberciliği” eğitim programı, sertifika töreniyle sona erdi.

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü'ndeki törende konuşan BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, iki kurum arasındaki önemli iş birliğiyle çoğunluğu genç ve mesleki anlamda yolun başında denilebilecek 33 muhabir ve editörün eğitim aldığını söyledi."Veri gazeteciliği özellikle yerelde önemli fırsatlar sunuyor”

Önemsiz gibi görünen sorunların bile medya aygıtıyla geniş kitlelere çok hızlı ve etki gücü yüksek şekilde ulaştığında nelere yol açabileceğinin herkes tarafından bilindiğini kaydeden Erkılınç, "Dünyanın her yerinde stratejik önemi bulunan basın mecralarında, ‘yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder' atasözünü teyit edecek şekilde görevlerini eksik yapan ‘yarım gazetecilerin' ve ürettikleri yanlış haberlerin nelere mâl olabileceğine gelin hep birlikte kafa yoralım” diyerek, özellikle son dönemde medya aracılığıyla gerçekleştirilen dezenformasyon faaliyetlerine dikkati çekti.

Veriye dayanan haberlerin üretiminde büyük kolaylıklar sağlayan istatistik biliminin değerinin bugüne kadar yeterince anlaşılmadığı kanaatini taşıdığını belirten Genel Müdür Erkılınç, "Ekonomi gazetecisi olacaksanız veya kendinizi bu alanda geliştirecekseniz istatistik verilerine nereden ulaşılacağını, nasıl okunacağını ve okur yani halk için neyin önemli olduğunu mutlaka bilmek zorundasınız. Araştırmacı veya soruşturmacı bir gazetecinin de ortalama istatistik okuması yapabilecek mesleki seviyeye erişmesi gerekmektedir. İstatistik sayesinde iki üç sayfada anlatacağınız konuları bir tabloda anlatmak mümkün olduğu gibi sayısal bilgiyle desteklenen içerikler düz metinlere göre çok daha kolay ve anlaşılır hale gelmektedir. Bu bağlamda verilen eğitimi son derece kıymetli buluyor, yerelde haber konusu bulmakta güçlük çeken ve yaptıkları haberlerin etkisini artırmak isteyen gazetecilerimiz için önemli fırsatlar sunduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

"Haklarınıza en az bizler kadar sahip çıkın”

Basın çalışanlarının özlük haklarına değinen Erkılınç, fikir işçilerinin haklarının korunmasına özel önem verdiklerini vurgulayarak Kuruma bağlı yayınların asgari kadro şartını sağlamalarını sıkı sıkıya takip edip sektördeki işsizlik oranını düşürmeye ve daha çok gazeteciyi iş sahibi yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

2022 yılında internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınması ile 3 bin 237'si ilk kez olmak üzere toplam 4 bin 242 fikir işçisinin istihdam edilmesini sağladıklarını söyleyen Genel Müdür Erkılınç, şunları kaydetti:

"Bugün 10 binin üzerinde fikir işçisi mevzuatımızdaki şartlar gereğince istihdam ediliyor. Yayınlara verilen ekonomik destek sektörün bir anlamda ayakta durmasına katkı sunarken dolaylı olarak 40 bine yakın insanımız bu alanda kazandığı helal lokmayı evlerine götürüyor. Bundan dolayıdır ki mevzuatımızda yer alan asgari kadro şartını, basın kuruluşlarımızı zorlayan yasal bir düzenlemeden ziyade istihdamın güvencesi olarak görüyoruz. Bu düzenlemeler olmasa 2 kişi ile gazete çıkarmaya çalışanlar bile olacağından eminim. Çalışanların maaş ödemelerini ve sigortalarını benzer şekilde garanti altına almazsak sektörün yaşadığı sorunlara yenilerini de eklemiş oluruz. Sizler de bizim kadar haklarınıza sahip çıkmak zorundasınız. Devlet, asgari ücreti tespit ederek, belirlediği miktarın altında maaş verilemeyeceğini söylüyor. Hala personelinin banka kartını cebinde taşıyan, bankaya yatırdığı üç kuruş paranın bir kısmını geri alıp maaşı eksik ödeyenler var. Gece gündüz koşturduğu çalışanına hakkı olan izinleri kullandırtmayanlar var. Rica ediyorum, haklarınıza en az bizler kadar sizler de sahip çıkın. Daha önce söylediğim gibi belgeli, ispatlı olmak koşuluyla bizlere ihbarda bulunun, biz de sizlerle beraber hakkınızı arayalım.”

Konuşmasının sonunda eğitim programına katılanları tebrik eden Erkılınç, sonuçların sektör için hayırlı olmasını diledi.



Törene TÜİK Başkan Yardımcısı Abdullah Yüksel de katılarak bir konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları törenle takdim edildi.

Törende BİK Kurumsal İletişim Müdürü Oğuz Akçakoca, Konya Bölge Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, TÜİK Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanı Cihat Erce İşbaşar, TÜİK Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hakan Yurttutan ve TÜİK Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu da hazır bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi