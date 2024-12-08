Konya’da kaç Suriyeli var? Dönüş yolu açıldı

Suriye’de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirmesi ve Esed rejiminin çökmesinin ardından, Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, bir grup muhalif, Esed’in devrildiğini ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Konya’da kaç Suriyeli var, dönüşler başladı mı merak ediliyor. Bakan Yerlikaya geçtiğimiz günlerde katıldığı “Anadolu Sohbetleri Programı’’nda konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İşte detaylar..

KONYA'DA KAÇ SURİYELİ VAR?

Göç İdaresi Başkanlığı ve Mülteciler Derneği tarafından açıklananlara göre, Konya'da yaklaşık 120 bin Suriyeli bulunuyordu. Ancak, son gelişmeler ışığında bu rakamlarda düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Konya'da 2024 Temmuz ayı itibariyle 120 bin 553 olarak açıklanmıştı. Suriyeli sayısı 2023 yılı Haziran ayında 118 bin 723 kişi olarak kaydadeildi. Son bir yılda 1.830 kişi artış gösterdi.

SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Beşşar Esed rejiminin çöküşüyle Suriye'de yeni bir dönemin başlaması, ülkedeki istikrar umutlarını artırdı. Bu durum, özellikle Türkiye'deki Suriyeliler arasında ülkelerine geri dönüşlerin hızlanabileceğine işaret ediyor.

Konya'da yaşayan Suriyeli topluluk üyeleri de gelişmeleri yakından takip ediyor. Konya'da Mevlana Meydanı'nda, Esed rejiminin devrilmesi tekbirlerle kutlandı.

İŞTE O ANLAR;

Suriye'de güvenli bölgelerin oluşturulması halinde geri dönüşlerin başlaması bekleniyor. Bu dönüş hareketinin, hem Türkiye'deki Suriyeli nüfusunu hem de Suriye'nin yeniden inşa sürecini önemli ölçüde etkilemesi gözleniyor.

İLK KEZ 3 MİLYONUN ALTINA DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından gerçekleştirilen programda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Türkiye'deki Suriyeli sayısına da değinen İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde Suriyeli sayısı 2 Milyon 935 bin 742 kişi düştü. Böylece Türkiye'de Suriyeli sayısı ilk kez 3 milyonun altına düştü. Öte yandan 212 bin yabancıyı sınır dışı ettik. Yine ülkemizde 1 Milyon 250 bin Halepli var. Suriye'nin kuzeyinde 4 güvenli bölge var. Halep'te güvenli ortam olursa dönerler.”