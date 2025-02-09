Konya’da kaçak alkol operasyonu: Yüzlerce litre ele geçirildi!

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını tehdit edenlerle mücadelesini sürdürüyor. KOM ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda yüzlerce kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve sahte içkiye yönelik yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada mutfaktaki çeşitli yerlerde su şişeleri içerisinde 124 litre etil alkol ve 26 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
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