Konya’da kaçak sigara operasyonu! 12 bin pakete el kondu

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
3 kişi yakalandı!
Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olarak tarafından 01 Aralık Pazar günü yapılan çalışmada Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesinde Adem Y. isimli şüpheliden 7 bin 809 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi'ne yönelen ekipleri yabancı uyruklu Fevvaz E.'den de 3 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Son olarak Tatlıcak Mahallesi'ne geçen ekipler Halil Ç. isimli şüphelide bin 110 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Şüpheliler gözaltına alındı!
Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri her üç şüpheliyi de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine teslim etti.
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