Konya’da kaçak silah sevkiyatı engellendi: 20 pompalı tüfek ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalarda önemli bir kaçak silah sevkiyatını engelledi.
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Ekim 2024 tarihinde aldıkları istihbarat doğrultusunda düzenledikleri operasyonda, kargo aracılığıyla yasa dışı silah sevkiyatı yapılacağı bilgisini elde etti.
Yapılan araştırmalar sonucunda, Y.Ö. isimli şahsın kargo ile belgesiz silah sevkiyatı yapacağı tespit edildi. Kargo firmasına yapılan baskında 20 adet kısa namlulu pompalı tüfek ve 20 adet tüfek dipçiği ele geçirildi.
Olayla ilgili ele geçirilen malzemelere el konulurken, adli tahkikat başlatıldı.
Yetkililer, olayla ilgili gözaltına alınan bir şahıs bulunmadığını belirtti.
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