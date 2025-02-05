Konya’da kar yağışı! Ekipler yolların açık kalması için sahada

Konya’da gece başlayan yoğun kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı.
Konya güne kar yağışıyla uyandı.
Yağışla birlikte kent beyaza bürünürken, belediye ekipleri de kar nedeniyle kapanan yolları ve kaldırımları açtı. Yağışla birlikte bazı park ve bahçelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Çalışmalar devam ediyor!
İlçelerde ve merkezde kar küreme araçları yollara çıktı. Yolların güvenliği için tuzlama ve kar kürüme çalışmaları devam ediyor. Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), özellikle kırsal bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü duyurdu.
Ekipler, yolların güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun mesai harcıyor. Şu ana kadar kar küreme çalışmaları şu güzergâhlarda devam ediyor:
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