Konya’da karla mücadele! Ulaşıma açılan yollar ve güncel durum

Konya’da etkili olan yoğun kar kağışı ve buzlanma sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Şehir genelinde yapılan çalışmalarla birçok yol tekrardan trafiğe açılırken bazı yollarda ise halen kapalı. Konya’yı farklı illere bağlayan hangi yollar ulaşıma açıldı? Konya’nın ilçelerinde yol durumu ne? İşte ulaşıma açılan yollar ve güncel durum

Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkilerken, karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir genelinde kapalı yolların açılması için 7/24 çalışmalar yürütülüyor. Son bilgilere göre, birçok mahalle yolu ulaşıma açılmış durumda. KONYA AFET KOORDİNASYON MERKEZİ TARAFINDAN ALINAN GÜNCEL BİLGİLERE GÖRE; Ulaşıma kapalı yollar -Konya Karapınar arası yoğun tipi nedeniyle trafiğe kapalıdır. -Konya Aksaray arası trafiğe kapalıdır. -Hadim Alanya arası yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapalıdır. -Konya-Aksaray Karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapalı -Konya-Adana Karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapalı Ulaşıma açılan yollar ve mahalleler -Karapınar Ereğli arası tek şeritten ulaşıma açıktır. -Konya-Ankara Yolu 11:10 itibariyle açıldı -Konya-Afyonkarahisar Yolu 11:00 itibariyle açıldı -Konya-Seydişehir Yolu 11:00 itibariyle açıldı ▪️Bozkır Armutlu Mahallesi Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Bozkır Kayacılar Mahallesi Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Bozkır Tepearası Mahallesi Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Bozkır Yeniköy Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Cihanbeyli Karabağ - Hodoglu Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Çeltik Doğanyurt Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Derebucak Çamlık Mahallesi Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Derebucak Kalınağıl Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Derebucak Tepearası Mahallesi Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Derebucak Uğurlu Mahallesi Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Doğanhisar Konakkale ve Başlamış Arası Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Doğanhisar Konakkale Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Güneysınır Mehmetali Mahallesi Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Hadim Esenler Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Kızılçakır Ağras Ara Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Kızılçakır Ağras Turizm Ara Yolları Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Sarayönü Çeşmelisebil Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Seydişehir Çavuş Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Seydişehir Oğlakçı Mahallesi Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Taşkent Bolay Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Taşkent Hamzalar Mahallesi Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Üçpınar, Baybağan, Yalnızca, Kovanlık Yolları Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Yalıhüyük, Ahırlı, Çiftlik Mahallesi Yolu Ulaşıma Açılmıştır

▪️ Ahırlı,Kayacık Mahallesi Yolu Ulaşıma Açılmıştı Konya - Altınekin yolu trafik akışı kontrollü bir şekilde yer yer tek şerit olarak ilerlemektedir. Yunak-Akşehir Devlet Yolu 24.11.2024 saat 11.30 itibariyle tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. 24 Kasım Pazar günü itibarıyla etkili olan yoğun tipi nedeniyle Alanya yolu, tüm araç trafiğine saat 20:00 itibarıyla kapatılmıştır. Konya-Karaman-Ereğli çevre yolundaki Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Çumra ve Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor. Dikkat Çağrısı Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları büyük önem taşıyor. Ekipler, yolların açık tutulması ve herhangi bir olumsuzluğun önlenmesi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. (Sibel Elmas)

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