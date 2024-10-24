Konya’da bu yıl kış aylarının sert geçmesi bekleniyor. Meteorolojik verilere göre sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilirken, uzmanlar da bu durum karşısında kombi kullanımına dair önemli uyarılarda bulundu.

Kombilerin aşırı kullanımı ve hatalı ayarlar, hem bütçe hem de çevre açısından olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Konya halkının bu kışa hazırlıklı olması ve uzman tavsiyelerine uyması, sert geçen kış aylarında hayatı kolaylaştırabilir.

Konya'da kış sert geçecek! Uzmanlardan kombi uyarısı geldi

Konya'da sert geçmesi beklenen kış mevsimi öncesinde TMMOB başkanı Erdal Tozoğlu kombi uyarısında bulundu.

Tozoğlu;

"Soğuk havanın kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladığı bu günlerde kalorifer, kombi ve sobalar yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Hem çevre hem de sağlığımız için kullanmış olduğumuz bu cihazlarda kullanılan yakıtların önemi oldukça fazladır. Konya'da 2003 yılından bu yana kullanılmakta olan Doğalgazın güvenli ve verimli kullanılması, hem sağlığımız hem de ekonomi açısından yaşantımızın öncelikli unsurlarından birisi haline gelmiştir.

Doğalgaz renksiz, kokusuz havadan hafif, zehirsiz bir gazdır. Doğalgaz karbonmonoksit içermediğinden zehirleyici değildir. Ancak havadan daha hafif bir gaz olduğundan kapalı alanlarda sızma halinde yukarılarda toplanır. Kapalı hacimde %5-15 oranında hava ile karışımı durumunda ateş veya kıvılcım ile temas ettiğinde patlar. Bu nedenle Doğalgaz kullanılan cihaz ve tesisatta hiç bir şekilde gaz sızıntısı olmamalıdır.

Doğalgaz herhangi bir ortamda çok miktarda bulunduğu zaman, ortamda oksijen miktarını azaltmaktadır. Bu nedenle Doğalgaz kullanılan ortamların mutlaka havalandırılması ve gaz sızıntısının önlenmesi gerekir. Doğalgaz kokusuz bir gaz olduğu için gaz sızıntısının insanlar tarafından hissedilmesi amacıyla çürümüş sarımsak kokusuna benzer bir koku ile kokulandırılmaktadır.

Isınma ihtiyacımızın giderilmesinde kullanmış olduğumuz yakıtların özellikleri hakkında bilmemiz gerekenler kadar, bu yakıtları yakan cihazlar hakkında da bilmemiz gereken temel unsurlar vardır. Özellikle Doğalgaz kullanımında yaygın olarak tercih etmiş olduğumuz kombilerin kullanımı ile ilgili bilinmesi gerekenler yaşantımızın temel unsurlarından olmuştur.

Kombilerin alınmasında ve kullanılmasında dikkat edilmesi gereken en önemli konu emniyet sistemleridir. Doğalgaz kombilerinde ve şofbenlerinde kullanılan emniyet sistemleri markalara göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple, üzerinde emniyet sistemi çok olan markaların tercih edilmesi yaşamsal risklerin azaltılması anlamında faydalı olacaktır.

Kullanılmakta olan cihazların belli dönemlerde bakımlarının yapılması maddi giderlerimizin azaltılması için gereklidir. Bu bakımların yapılması kombilerimizin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır. Yetkili servislere belirli dönemlerde yaptırılacak bu bakımlar kullanıcı vatandaşlarımız tarafından ihmal edilmemesi gereken konular arasında yer almaktadır.

Yakıt tasarrufunu sağlayacağımız bir başka unsur ise, çalışmakta olan cihazlarımızı tamamen kapatmak yerine ısı ayarını azaltmamızdır. Cihazların yeniden çalışması için sarf edilmesi gereken yakıt miktarı, kısık ayarda çalışan cihazlarının sarf edeceği yakıt miktarından daha fazla olacaktır.

Bilmemiz gereken bir başka husus ise, standartlara uygun olmayan yerlerde standartlara uygun olmayan cihazların kullanılmasıdır. Unutulmamalıdır ki mevzuatlarda belirtilen yerlerin dışında bir başka yere uygun olmayan bir cihazın konulması ve bu cihazın kullanılması, oraya bir bomba koymak gibidir. Can güvenliği için, ev ve iş yerlerine Doğalgaz tesisatları ve tadilatları yetkili firmalara yaptırılmalı ve ilgili gaz dağıtım firmasından onay alınmalıdır.

Kış aylarında ısınma ihtiyacının giderildiği yakıt ve cihazları bilinçli bir şekilde kullanmak vatandaşlarımıza güvenli ve ekonomik bir yaşam sağlayacaktır. Bu yakıt ve cihazların sebebiyet vereceği üzücü ve ölümlere varan kazaların olmaması en büyük temennimizdir.'' ifadelerini kullandı.

(Selman Kaya)