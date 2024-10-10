Konya’da korkutan yangın! Eve kadar sıçradı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazıçayır Mahallesi'nde Murat Tırmık'a ait evin müştemilatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın müştemilatın bitişiğinde her alan müstakil evin bir kısmına da sıçradı. Çıkan yangını fark eden ev sahipleri durumu 112 acil servise bildirdi.
İhbarla bölgeye Jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangında müştemilat ve müstakil evde hasar meydana geldi.
(Selman Kaya)