Konya’da miniklerden coşkulu İstiklâl Marşı! İzleyenler tarafından ayakta alkışlandı

MEGA kapsamında, İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Okul Öncesi Öğrencileri İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’, renkli görüntülere sahne oldu. Büyüklerine coşku, sevinç ve gururu bir arada yaşatan minik yüreklerin büyük bir heyecanla okudukları İstiklal Marşı, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

12 Mart İstiklâl Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla Meram Belediyesi MEGA Projesi kapsamında düzenlenen ‘Okul Öncesi Öğrencileri İstiklâl Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nın finali, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinliğe Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, Meram İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Kocagöz, Eğtim-Bir-Sen Meram İlçe Temsilcisi Cavit Arıtürk, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

MİNİKLER, BÜYÜK BİR GURURLA SAHNEDE YERLERİNİ ALDI

Elemelerine, Meram'da eğitim veren 40 anaokulundan öğrencilerin katıldığı yarışmada 11 öğrenci finale kalma başarısı gösterdi. Finale kalan öğrenciler, okullarını ve ailelerini gururlandırarak büyük bir azim ve heyecanla sahne aldı. Her biri, vatan ve millet sevgisini en içten şekilde yansıtan performanslarıyla izleyicileri duygulandırdı. Gönderilen videoların titizlikle değerlendirilerek belirlendiği finalistler, İstiklal Marşı'nı okurken gösterdikleri başarı sebebiyle etkinliğe katılanlara büyük gurur yaşattı, anne-babalar ve öğretmenler tarafından ayakta alkışlandı. Okudukları İstiklal Marşı ile izleyenleri adeta büyüleyen tüm finalistler jüri tarafından birinci ilan edildi.

KAYMAKAM YILMAZ; "MARŞIMIZI ÇOŞKU VE HEYECANLA OKUYAN ÇOCUKLARIMI YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Miniklere ödüllerini ve madalyalarını veren Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz tüm öğrencileri, velileri, emek veren tüm öğretmenleri, okul idarecilerini, milli eğitim yöneticilerini ve tüm eğitim projelerine verdiği destekle öne çıkan ve bu yarışmanın da düzenlenmesine öncülük eden Meram Belediyesine teşekkür etti. "İstiklal Marşımızı coşkuyla okuyan tüm küçük hanımefendilerimizi ve beyefendilerimizi yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullanan Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Her biri marşımızı çok güzel okudu. Bizleri duygulandırdılar. Bu sebeple tüm finalistler birinci ilan edildi. İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif'i de rahmet ve minnetle anıyorum. Dünyanın en güzel marşını bizlere hediye etmiş. Onun sözleriyle konuşmamı tamamlamak istiyorum; ‘Allah, bu millete bir daha milli marş yazdırmasın.'”

İşte kendileri küçük yürekleri vatan ve millet sevgisi ile dolu şampiyonlar;

Mehmet Beğen Ortaokulu'ndan Deniz Akşam, Ali İhsan Dayıoğlugil İlkokulu'ndan Görkem Ela Şanalır, İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu'ndan Seyit Efe Aksoy, Ayşe Sönmez İlkokulu'ndan Nehir Kahraman, Gödene Şehit Arif Demir Anaokulu'ndan Aysima Arslan, Meram Dere Zafer İlkokulu'ndan Hayrünnisa Kayacık, Şeyh Şamil İlkokulu'ndan Asel Lina Kilci, Karahüyük Ahmet Haşhaş İlkokulu'ndan Yaren Kurt, Mehmet Şükriye Sert İlkokulu'ndan Tomris Kıyıcı, Mevlana Anaokulu'ndan Zeynep Arıcı, Mehmet Hasan Sert İlkokulu'ndan Emine Ceylin Karatepe.

Etkinlik ödül töreni ve çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: Bülten